Calciomercato Milan – Fosseux: “Antiste e Adli? Ecco chi sono” – ESCLUSIVA

Il giornalista Olivier Fosseux, inviato per 'La Voix du Nord, ha parlato nella nostra esclusiva di Amine Adili e Janis Antiste

La redazione di Pianetamilan.it ha intervistato Olivier Fosseux, inviato per 'La Voix du Nord'. Fosseux ha parlato di Amine Adili e Janis Antiste, due calciatori accostati al Milan: "Janis Antiste è davvero un attaccante molto giovane. Non ha giocato giovedì contro il Nantes negli spareggi. E' un giovane attaccante molto vivace e veloce. Si è fatto le ossa in questa stagione in Ligue 2. Il futuro è radioso. Amine Adli ha giocato l'intera partita contro il Nantes. È un profilo diverso. Ha grandi capacità di dribbling per colpire e fare la differenza in area di rigore. Anche il Marsiglia segue da tempo Adli". Ecco le altre parole del giornalista.