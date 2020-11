Calciomercato Milan – Fontana: “Lovato, vi spiego le sue qualità” / News

Calciomercato Milan, ecco chi è Lovato

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Matteo Fontana, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di PianetaMilan.it per spiegare le qualità di Matteo Lovato. Il giovane difensore del Verona piace ai rossoneri: “E’ un ragazzo molto talentuoso, giovane e di prospettiva. E’ un difensore forte fisicamente, di stazza, bravo nei colpi di testa e nelle uscite palle al piede. E’ già migliorato sotto tantissimi punti di vista in questi ultimi mesi. Lui è un difensore centrale, ma ha una capacità di muoversi sia centralmente che più laterale. La mia sensazione è che lui, a differenza di Kumbulla, possa adattarsi e giocare meglio in una difesa a 4. E’ un ragazzo molto concentrato e bravo nell’apprendimento”.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOSTRA INTERVISTA INTEGRALE >>>