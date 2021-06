Calciomercato Milan – Cutrone di ritorno, ecco la situazione | PM News

Si è parlato di un possibile ritorno di Cutrone in prestito al Milan nel prossimo calciomercato. Ecco quanto appreso dalla nostra Redazione.

Ecco perché si è parlato di Cutrone, che ha lasciato il Milan nel calciomercato dell'estate 2019, ma che non è mai riuscito a esplodere. Al momento è in prestito al Valencia dal Wolverhampton. Anche in Spagna, però, non si è imposto e non è riuscito a trovare la via del gol, nonostante le 7 presenze. Ora farà ritorno in Inghilterra, ma si è parlato di un possibile prestito in rossonero del classe 1998, per ritrovare lo spirito giusto in un ambiente che già conosce. Da quando ha lasciato il Milan, in effetti, Cutrone si è un po' perso.