Calciomercato Milan – Dalla Francia: rossoneri vicini a Kamara | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo i media francesi il club rossonero sarebbe molto vicino a Kamara del Marsiglia

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, vuole acquistare un centrocampista. Boubacar Kamara è uno dei tanti calciatori che sta seguendo. Il giocatore andrà in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia il 30 giugno 2022 e dunque può diventare un nome interessante per Maldini e Massara. I rossoneri hanno bisogno di un altro giocatore da affiancare a Kessie, Bennacer e probabilmente Tonali, che dovrebbe essere riscattato dal Brescia.