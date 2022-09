Budel: “Il Milan mi sta stupendo, può aprire un ciclo vincente” | Esclusiva

L'ex calciatore Alessandro Budel, attualmente opinionista DAZN, ha parlato del momento del Milan tra Serie A e Champions League

Redazione

L'ex calciatore Alessandro Budel, attualmente opinionista DAZN, ha parlato del momento di un Milan reduce dalla vittoria in Serie A e con la testa alla Dinamo Zagabria in Champions League. Queste le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it.

Facciamo un passo indietro. Che tipo di “messaggio” ha lanciato il Milan vincendo a Marassi? “Il Milan ha vinto in maniera molto importante. Vorrei dire una cosa…”.

Prego. “Il Milan, tra tutte, è la squadra che mi sta più stupendo. E’ una grandissima squadra. Può, addirittura, fare ancora meglio di così”.

Cosa le trasmette, a livello globale, la squadra di Pioli? “Una squadra che ti vince in dieci, in quel modo, contro la Sampdoria non è una meteora. E non cito soltanto il successo contro i blucerchiati, ci sarebbero tanti altri “indizi”. Secondo me può aprire un ciclo vincente, sul lungo termine”.

La stretta attualità si chiama Dinamo Zagabria. Che tipo di match prospetta? “Sulla carta è la partita più semplice del girone, ma non esistono partite semplici in Champions League. I rossoneri però devono vincere, perché la squadra contro cui far punti nel gruppo è quella. Però occhio!”.

Quali insidie potrebbe nascondere la sfida contro i croati? “Proprio queste “certezze” di cui abbiamo parlato, a volte, possono costituire uno svantaggio. Però, quando sei una squadra di valore e di blasone come il Milan, devi scendere in campo con grande consapevolezza. Oggettivamente, sulla carta, i rossoneri sono più forti della Dinamo…”.

Tra le varie, quale squadra può accreditarsi a essere la principale antagonista del Milan in chiave scudetto? “Non diamo per spacciata la Juve. Secondo me ci sarà un rientro importante dei bianconeri che potranno insidiare i rossoneri per il titolo”.

L’Inter invece? “Secondo me anche l’Inter può dire la sua, proprio come la scorsa stagione. Prospetto una grande lotta”.

Tra il Napoli e le romane quale squadra potrebbe rivelarsi più “insidiosa” per il Milan? “Credo che il Napoli, anche senza Oshimen, avrà più continuità della scorsa stagione. Roma e Lazio mi paiono, invece, un po’ più indietro”. Milan, Origi in Belgio per curarsi: il punto sulle sue condizioni >>>