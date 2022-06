L’ex allenatore di Zaniolo: “Cambia squadra. Il Milan è perfetto” | Esclusiva

Roberto Breda, allenatore di Nicolò Zaniolo alla Virtus Entella, ha parlato dell'interesse del Milan e gli ha consigliato di sposare la causa rossonera

Stando alle ultime indiscrezioni il Milan, sul calciomercato, sta cercando Nicolò Zaniolo in vista della prossima stagione di Serie A. In merito a questo interesse la redazione di PianetaMilan.it ha contattato in esclusiva Roberto Breda, tecnico del centrocampista giallorosso ai tempi della Virtus Entella (2016-2017).

Come vedrebbe il “suo” Zaniolo nel Milan? “Tra tutte le squadre a cui è stato accostato, quella rossonera sarebbe perfetta”.

Per quali ragioni? “Perché il Milan è la squadra che gioca il calcio più europeo del campionato. Zaniolo è uno dei calciatori più europei della Serie A. Può fare più ruoli, per Pioli è perfetto. Anche in ottica step Champions”.

Specificamente, in quale ruolo potrebbe impiegarlo con maggiore continuità il tecnico rossonero? “Per me con Pioli potrebbe fare, essenzialmente, due ruoli: o il trequartista partendo da destra o da sinistra, dietro a una punta, nel 4-2-3-1; ma può fare anche il secondo in mezzo nel medesimo modulo. E’ anche “fendente” nel 4-4-2 o nel 4-3-3. Per me è perfetto”.

Non rischia, tuttavia, di incombere nel rischio di entrare nel classico equivoco nel “non ruolo”, tipico dei calciatori “non specializzati”? Si pensi, per esempio, a Bernardeschi… “No, perché la forza di Zaniolo è proprio quella di saper ricoprire più ruoli. E, nello stesso tempo, poter essere incisivo in più posizioni. Io non vedo questo pericolo”.

E’ più difficile, nelle sue condizioni, imporsi con il Milan o, nuovamente, con la Roma? “Per me è giunto il momento nella sua carriera di cambiare”.

In cosa dovrebbe ancora migliorare? “Zaniolo è un calciatore esplosivo in campo aperto. Dovrebbe essere più continuo proprio in questo tipo di situazione”.

Con Zaniolo il Milan alza l’asticella anche in chiave europea? “Il Milan, come ho detto prima, è la squadra italiana che esprime il calcio più “totale”, più europeo di tutte. Zaniolo si sposa perfettamente con questa definizione. Assolutamente sì”. Milan, cambio strategia e tutto sul top player? Le ultime news di mercato >>>