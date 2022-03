Braida: “Scudetto? Il Milan ha molte carte da giocarsi” | Esclusiva

Ariedo Braida, storico dirigente rossonero, ha parlato della lotta scudetto in Serie A che vede coinvolto anche il Milan. Le dichiarazioni

Ariedo Braida , storico dirigente rossonero, ha parlato della lotta scudetto in Serie A che vede coinvolto anche il Milan . Le dichiarazioni rilasciate, in esclusiva, alla redazione di PianetaMilan.it .

Come posiziona il Milan in ottica scudetto? E’ la favorita assoluta? “Vedo il Milan molto bene, senza nessuna ombra di dubbio. Pioli sta facendo un lavoro straordinario”.

In ottica scudetto teme maggiormente Inter o Napoli? "Sia Inter che Napoli sono attrezzate per competere fino alla fine. Prevedo un campionato con queste tre squadra appaiate fino alla fine. Il Milan ha molte carte da giocarsi".