Braeckman: “Milan, De Katelaere sarà il nuovo De Bruyne” | ESCLUSIVA

Alexandre Braeckman, giornalista di RTL Sport Belgio, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva alla redazione di 'pianetamilan.it'

Alessio Roccio

In attesa degli annunci ufficiali riguardo i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, il Milan non è fermo sul mercato. La prossima settimana è infatti atteso a Milano Divock Origi, ex attaccante del Liverpool e primo acquisto della rosa rossonera 2022-23. Dopo di lui il club di via Aldo Rossi si concentrerà anche sugli altri rinforzi, specialmente nel reparto offensivo. I nomi non mancano e i più gettonati arrivano sempre dal Belgio con Noa Lang e Charles De Ketelaere del Club Bruges accostati con veemenza al club rossonero. Di loro, ma non solo, ne abbiamo parlato in esclusiva con il giornalista di RTL Sport BelgioAlexandre Braeckman.

La prossima settimana è atteso in Italia Divock Origi: cosa pensi del suo trasferimento al Milan? “Era ora! Origi ha ancora 27 anni e il suo tempo di giocare a Liverpool si è concluso. Quello che ha fatto lì è irreale, ma ora ha bisogno di giocare, perché il suo posto nella rosa del Belgio per la Coppa del Mondo non è ancora certo. Si sta giocando un posto con Michy Batshuayi e Christian Benteke. Se farà bene, ha ancora una possibilità di essere convocato, dato che Batshuayi sta deludendo in Turchia. È una buona opportunità per lui, in un club e in un'atmosfera davvero importanti. Penso che vi sorprenderete, è davvero talentuoso, un po' sottovalutato secondo me. Come parametro zero, è un’ottima opportunità”.

Credi che possa avere un impatto importante nel campionato italiano? “Si, certamente. Tecnicamente è davvero forte, non ha bisogno di 100 occasioni per segnare. Non è un giocatore di livello mondiale, ma ha buone capacità e sarebbe utile per la maggior parte delle squadre di Serie A. È un uomo-squadra, con una grande mentalità. Può giocare come nove o falso nove, con una buona capacità di passaggio. Penso che con Origi il Milan abbia trovato un grande giocatore”.

Con il possibile ritorno di Lukaku in Italia si profila un derby belga tra lui e Origi: chi farà l'affare tra Milan e Inter? “È impossibile confrontarli. Sinceramente, Lukaku è un attaccante di livello mondiale, è davvero veloce, è un killer davanti alla porta e fisicamente una bestia. Origi è diverso, più simile a un Dries Mertens per esempio. Se l'Inter trova il modo di riavere lo stesso giocatore di 2 anni fa, Lukaku sarà ancora uno dei migliori al mondo. Origi è diverso, ma può essere davvero utile. Sarà una lotta interessante tra loro due, non dimenticando che sono ottimi amici. Si conoscono molto bene”.

Tra i possibili acquisti il Milan sta pensando anche a Noa Lang e De Ketelaere: quante chances ci sono di vederli in rossonero? “Per quanto riguarda Lang, dobbiamo ancora aspettare. È un'opzione ma non ancora un obiettivo, il Milan non ha ancora deciso di chiudere, perché sta cercando di ingaggiare De Ketelaere. Per lui la situazione è diversa, visto che Leicester ha iniziato a parlargli un mese fa. Ma la Champions può fare una grande differenza, quindi in questo momento il Milan ha un leggero vantaggio. Preferisco non dire quante possibilità ci siano, perché al momento è ancora presto. Una prima offerta per De Ketelaere è arrivata, circa 30M€ + bonus. Vedremo cosa succederà. De Ketelaere è più probabile che si unisca al Milan rispetto a Lang al momento”.

Su Noa Lang ci sono alcuni dubbi relativi al suo carattere: ce lo puoi descrivere meglio? “È un giocatore brillante, con un potenziale enorme. Tecnicamente, non credo che abbiamo mai visto un giocatore così bravo nel nostro campionato. Ma ha un carattere forte, non ha un buon controllo sulla sua comunicazione. A volte si comporta male, lascia che le sue emozioni parlino per lui, il che non è sempre una buona scelta. Ma è ancora giovane, sta imparando. Penso che Maldini lo aiuterebbe a essere più professionale da quel punto di vista. Ma in campo è spettacolare”.

De Ketelaere è uno dei talenti più importanti del calcio belga. Oltre al Milan anche il Leicester sembra fortemente interessato: in quale ruolo rende al meglio? “Ad essere onesto con te, penso che De Ketelaere potrebbe diventare il prossimo De Bruyne. La sua visione di gioco è brillante, è veloce, tecnicamente interessante, può segnare abbastanza facilmente...Può giocare dietro un attaccante, ma può essere impiegato come un falso nove o un attaccante. La sua visione nel fare assist è incredibile. De Bruyne si prende cura di lui in nazionale, penso che sappia cosa possa fare. De Ketelaere è un talento davvero incredibile, un ragazzo intelligente, anche molto professionale. Ha la mentalità e le capacità per diventare un giocatore di livello mondiale. Il Milan sarebbe un grande passo in avanti per lui”.

Nell'ultima stagione Saelemaekers ha deluso un po' le aspettative: credi che possa lasciare il Milan in estate? “Non ho informazioni su un suo possibile trasferimento, ma posso dirti che è davvero felice a Milano. Se il club vuole venderlo, credo non creerà problemi. Ma bisogna essere pazienti con lui, ha bisogno di avere fiducia e essere amato per giocare al meglio”. Milan, un nuovo bomber con uno scambio? Le ultime news di mercato >>>