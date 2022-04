Bellinazzo: “Cessione Milan? Questa urgenza al momento non c’è” | Esclusiva

Marco Bellinazzo, esperto di finanza, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla cessione del Milan in esclusiva ai nostri microfoni

E' attualità la notizia in merito al possibile cambio di proprietà da parte del Milan. Il fondo Elliott potrebbe cedere le quote del club ad Investcorp, fondo mediorientale interessato ad investire proprio sul Milan. Per fare chiarezza e capirne di più in merito a questa trattativa, la redazione di 'pianetamilan.it' ha intervistato in esclusiva Marco Bellinazzo, firma de 'Il Sole 24 Ore'.

Cominciamo dall’abolizione del Fair Play Finanziario in direzione del nuovo Salary Cup: a suo giudizio è un passo in avanti?

“Dipende dalle prospettive in cui lo si concepisce”.

Prego.

“Da qui a tre anni si consoliderà la regola per la quale – tra ingaggi, ammortamenti e commissioni per gli agenti – non si potrà spendere somme superiori al 70% dei ricavi”.

Ciò cosa comporta, concretamente?

“Comporta che i club con fatturato più alto possono spendere di più. Come possono operare le società con fatturati inferiori? Verranno allestite rose con organici sempre più sproporzionati e si accentua un oligopolio – ormai noto – in maniera crescente”.

Investcorp potrebbe acquistare realmente il Milan? Per quali motivi Elliott abdicherebbe?

“Elliott ha traghettato il Milan in acque sicure. C’è un giro di notizie, ma bisogna verificare se l’operazione si concretizzerà nell’effettivo. Attualmente il Milan ha un debito corrispondente a circa 150 milioni di euro e il brand rossonero ha riacquistato valore. Le spese sono state ridotte, unendo i risultati sportivi all’allestimento di una rosa oggettivamente a budget ridotto”.

Per quali motivi Elliott potrebbe desistere dalla cessione?

“Elliott potrebbe mantenere il timone del club rossonero interessato ai possibili ricavi derivanti dal discorso relativo al progetto del nuovo stadio. Inoltre può fungere da stimolo l’allestimento di nuove griglie sportive: il Milan è, attualmente, in corsa per lo scudetto e può tornare protagonista in Champions. Tutta questa urgenza di “vendere” non sussiste, al momento”.

Da esperto del settore: di cosa è sintomatica una simile “fuga di notizie”?

“Nel mondo dell’industria e della finanza sono informazioni del tutto ordinarie. Elliott potrebbe decidere di stabilire una plusvalenze importante, dopo aver riportato il Milan in acque sicure. Sintetizziamo il tutto dicendo che Elliott è aperto alla valutazione di nuove proposte”.

Quali motivi potrebbero indurre Investcorp a compiere un simile investimento?

“In Medio Oriente c’è un interesse molto vivo e Investcorp potrebbe formulare un’offerta, tutto sommato, allettante…”.

Corrispondente a quale ordine di grandezza?

“Credo a non meno di un miliardo, allo stato attuale”.

Chi è più affidabile a livello di azionariato e di capitale sociale tra Elliott e Investcorp?

“Sfatiamo subito un possibile “falso mito”: Investcorp non è un fondo più ricco di Elliott. Dispone di un azionariato molto importante, questo sì. Volendo sintetizzare a livello totale, il contesto è – attualmente – più appetibile rispetto al proponente”.

Che tipo di sessione di mercato si prospetta per il club rossonero con, eventualmente, al timone il nuovo fondo?

"La sessione estiva imminente potrebbe risultare agevole per tutti i club, come – eventualmente – il Milan, intenti a incrementare il proprio valore e brand, effettuando investimenti. C'è un piccolo "salva-condotto", che agevolerebbe – oggi come oggi – le spese, rispetto che tra tre anni. Inoltre, la nuova proprietà si insedierebbe in un contesto ben diverso da quello in cui gettò le fondamenta Elliott: ora – infatti - il Milan è in acque sicure e risponde presente dal punto di vista dei risultati sportivi".

