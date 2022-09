Barsotti: “Il Milan può ambire ad arrivare ai quarti di Champions” | Esclusiva

Il Milan è reduce da un pareggio tutto sommato giusto contro il Salisburgo in Champions League . 1-1 al termine dei 90 minuti, con Saelemakers che ha pareggiato i conti dopo l'iniziale svantaggio firmato Okafor . I rossoneri, archiviata la pratica austriaca, saranno impegnati sabato pomeriggio contro la Sampdoria allo stadio 'Marassi'. Abbiamo parlato del momento della squadra di Stefano Pioli insieme a Giovanni Barsotti , giornalista di 'DAZN'.

Come commenti il Milan visto sin qui? “Obiettivamente il Milan è molto forte, con individualità ben in evidenza. Maignan ne è l’emblema e Leao è sempre più sulla strada di diventare un fuoriclasse. Inoltre c’è un aspetto da mettere in evidenza…”.