Azpitarte: “Diaz? Il Milan è la scelta migliore. Su Isco e Odriozola…” – ESCLUSIVA

L'asse tra Milan e Real Madrid è molto caldo in chiave calciomercato: ecco la nostra intervista al giornalista Vicente Azpitarte

Salvatore Cantone

Il Milan è molto attivo sul calciomercato. Particolarmente caldo l'asse con il Real Madrid, visto che il club rossonero ha definito nella giornata di ieri l'acquisto di Brahim Diaz. Prestito biennale con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Real Madrid. La nostra redazione ha contattato in esclusiva il giornalista iberico Vicente Azpitarte, che ci ha parlato di Brahim, di Isco e di tanto altro.

Buongiorno. Come avrà visto è fatta per il trasferimento di Brahim Diaz al Milan. Cosa ne pensa?

"Accordo raggiunto sulla base di un prestito biennale. Brahim è un grande giocatore con molti margini di crescita, ma gioca in una posizione in cui il Real Madrid è coperto e le sue possibilità di crescita sono limitate. Capisco che lui vuoi giocare. Mi congratulo con lui per aver preso questa decisione intelligente. Il Milan per lui è la migliore opzione per crescere".

In Italia si parla anche di un interesse del Milan per Isco. Cosa ci può dire?

"Isco è un giocatore che ha bisogno di un grande cambiamento nella sua vita professionale. Molti tifosi del Real vedrebbero la sua partenza per il Milan come una grande opportunità economica e sportiva. È un giocatore da grande squadra e il Milan lo è, ma per lui si deve pagare. Vedo difficile la sua partenza per i soldi che il Real può chiedere e perché Ancelotti lo stima molta. Isco è entusiasta di Ancelotti".

Tra i nomi seguiti dal Milan c'è anche quello di Odriozola

"Al momento il Real ha bisogno di due terzini e Odriozola è uno di questi. A meno che non arrivi un'offerta interessante, il giocatore basco potrebbe restare agli ordini di Ancelotti, tecnico specializzato nel recupero di questo tipo di giocatori".

Passiamo a Theo Hernandez. Ci sono rimpianti per la sua cessione?

"Nessuno. Theo non si è mai adattato al Real Madrid. È un grande giocatore, ma non ha posto nel Real Madrid con l'arrivo di Mendy e l'emergere del giovane Miguel Gutiérrez o in precedenza Reguilón. Inoltre Marcelo continuerà nella squadra di Ancelotti. Madrid è stata una fabbrica per i terzini sinistri".

Concludiamo con la Superlega. Cosa ne pensa e cosa pensa delle parole di Florentino Perez uscite sui giornali?

"Le frasi di Florentino Perez non hanno alcun interesse giornalistico. Le sue opinioni sono comuni a molti tifosi e lo stesso presidente della squadra ha diritto ad avere una vita privata con le proprie idee. Gestire un club e portarlo al successo non è come mangiare con gli amici. E' un peccato che 15 anni dopo quelle frasi vengano pubblicate con il solo interesse di destabilizzare un club perfettamente gestito nonostante la pandemia".