Andreazzoli su Ricci: “C’è sempre bisogno di crescita, ma penso sia pronto”

Da qualche ora è arrivata l'ufficialità di Samuele Ricci al Milan e allora abbiamo deciso di sentire Aurelio Andreazzoli , che il classe 2001 lo ha allenato e non solo. È infatti stato il primo a convocarlo quando era all' Empoli , nell'aprile 2019 e quando Ricci era neanche maggiorenne. Inoltre, è stato lui a plasmarlo nel ruolo attuale, davanti alla difesa. Gli abbiamo provato a chiedere che tipo di giocatore sia, con caratteristiche, pregi e difetti; ma anche che persona sia. Ci ha indicato il ruolo giusto, tra mezzala e davanti alla difesa e ha assicurato che è pronto per i rossoneri: le sue parole a PianetaMilan in esclusiva .

Se è pronto per una grande come il Milan e se è cresciuto come si aspettava: "Le esperienze le ha già fatte. Giocare prima nell'Empoli per degli obiettivi, poi giocare per altri nel Torino, in una piazza diversa... In cui poi è diventato capitano, un motivo ci sarà. Senza dimenticare poi che Spalletti gli ha dato la possibilità poi di essere al centro di una Nazionale, quindi penso sia pronto a ogni esperienza. C'è sempre bisogno di crescita, ma non penso abbia bisogno di un passo avanti così importante. Penso sia già pronto".