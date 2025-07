Dalle Olimpiadi al Milan: Pubill, il terzino che piace ad Allegri

Per strappare Pubill all'Almeria, il Milan dovrà sborsare circa 15 milioni di euro, una cifra che, considerando le recenti dinamiche del mercato rossonero nel ruolo, non sembra spaventare la dirigenza rossonera. La fascia destra del Milan, infatti, è in piena fase di rinnovamento: Kyle Walker non è stato riscattato, Emerson Royal è in uscita e il contratto di Florenzi non è stato rinnovato. Attualmente, nel ruolo, oltre a Emerson Royal, c'è Alex Jimenez, che Allegri tuttavia considera più un esterno a tutta fascia che un terzino puro.