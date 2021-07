Andersinho: “Kaio Jorge è formidabile. Ha un grande difetto” | ESCLUSIVA

Andersinho Marques, noto giornalista brasiliano, ha spiegato le qualità di Kaio Jorge in esclusiva alla redazione di PianetaMilan.it

Andersinho Marques, noto giornalista brasiliano, ha spiegato le qualità di Kaio Jorge in esclusiva alla redazione di PianetaMilan.it. Le dichiarazioni: "A livello tattico quindi in Serie A non avrebbe grossi problemi, perché già a quest’età è formidabile. Si ambienterebbe in fretta. A livello caratteriale inoltre non ha bisogno di grandi presentazioni, perché un 2002 che segna una doppietta al Grêmio in un quarto di finale di Libertadores, come è successo lo scorso anno, di carattere ne ha da vendere".

"Tuttavia i numeri nel Brasileirão smentiscono ciò. Infatti in campionato giocando da titolare quasi sempre, in assenza di alternative nell'attacco del Santos, ha segnato appena 4 gol. Numeri non proprio brillanti. Nonostante tutto, è stato ed è ancora fondamentale per il Peixe per la sua tipologia di gioco mai statica. Può fare da spalla in un attacco a due, ma i veri fuoriclasse devono per forza saper fare tutto, giocando sia in coppia, sia da soli. Non basta solo sapersi muoversi per disorientare la difesa o per lanciare gli altri verso la porta".