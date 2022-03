Agostini: “Milan, prendi Scamacca. Botman? Incognita Serie A” | Esclusiva

Massimo Agostini, calciatore del Milan nella stagione 1990-1991, ha parlato ai nostri microfoni di calciomercato, Coppa Italia e Serie A

Come esce il Milan dal derby di Coppa Italia? “E’ uno 0-0 in cui, ai punti, avrebbe meritato di più il Milan. I rossoneri hanno avuto molte opportunità, con l’Inter che si è difesa bene. I rossoneri sono vivi e possono lottare per lo scudetto!”.