Djuricic: “Mi voleva il Milan, ma andai al Benfica per Rui Costa”

Filip Djuricic, trequartista del Sassuolo, ha raccontato un retroscena su un interesse del Milan nei suoi confronti. Queste le dichiarazioni

Filip Djuricic, trequartista del Sassuolo, ha raccontato un retroscena su un interesse del Milan nei suoi confronti. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Mi chiamò Rui Costa, ovviamente già dirigente, e mi convinse in maniera netta a scegliere il Benfica. In quella stagione mi volevano Milan, Chelsea, Arsenal e Ajax. Ma Rui fu straconvincente. Se mi sono mai pentito del no al Milan? Le scelte hanno significato nel momento in cui le fai...". Tiemoué Bakayoko è pronto a diventare un giocatore del Milan: segui con la sua giornata, LIVE