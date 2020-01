Dj Ringo: “Ibrahimovic ci porterà personalità e grinta che tanto mancano”

NEWS MILAN – Il tifoso rossonero Dj Ringo ha commentato su Twitter il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: ecco le sue parole sull’attaccante svedese. “Bentornato Ibra! Welcome back. Non so come andrà ma di certo lui ci porterà un po’ di personalità e grinta che tanto mancano al team. Forza Milan, forza diavoli! Grazie Maldini e Boban”, le parole del dj di Virgin Radio.

