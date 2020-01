DJ Ringo: “Castillejo vale un quarto di Suso, ma lo preferisco”

ULTIME MILAN – Una prestazione da sogno per Samu Castillejo in Cagliari-Milan. L’esterno spagnolo, titolare nel 4-4-2 di Stefano Pioli, ha fornito una prova maiuscola, con tanta corsa, tanta quantità e qualità, oltre che la solita puntualità. Inoltre, l’ha impreziosita con un bellissimo assist a Rafael Leao. Insomma, Castillejo è stato promosso a pieni voti, al posto di un Suso sempre più spento nelle ultime settimane e possibile partente. Della differenza tra i due ha parlato il grande tifoso rossonero DJ Ringo su Radio 24. Ecco le sue parole: “Lo so anche io che Castillejo vale un quarto di Suso, ma io mi tengo il primo tutta la vita. Ieri correva come un motorino, cosa che Suso invece non fa mai…” Per le ultime su Demiral… Continua a leggere >>>

