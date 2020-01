Calciomercato Milan – Suso e Piatek sono sul mercato

CALCIOMERCATO MILAN – Da titolari inamovibili a esuberi nel giro di pochissime partite. Un destino comune quello di Krzysztof Piatek e Jesus Suso, che si trovano in una situazione difficile da immaginare qualche mese fa. Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ il passaggio al 4-4-2 è stato il colpo di grazia per due giocatori apparsi sì in difficoltà, ma che sono stati considerati sempre importanti da società e allenatore. Le prestazioni di Rafael Leao e Samu Castillejo hanno convinto la società che si può fare a meno di loro. Le offerte non mancano: per Suso si muovono Valencia, Siviglia e Getafe, su Piatek ci sono molti club di Premier League. Le richieste del Milan sono però alte e non sarà così facile piazzarli altrove. Intanto ecco il saluto di Mattia Caldara al Milan, continua a leggere >>>

