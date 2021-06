Diritti Tv Coppa Italia: Sky, Rai e Mediaset in corsa | News

Un'altra asta all'orizzonte per i diritti televisivi della Coppa Italia. In corsa ci sono Sky, Rai e Mediaset: gli aggiornamenti

Stando a quanto pubblicato da 'Calcio&Finanza', tre emittenti televisive starebbero pensando di aggiudicarsi i diritti televisivi del prossimo triennio della Coppa Italia. Si tratta di Sky, Rai e Mediaset. La prima, dopo aver perso la sfida con Dazn per la trasmissione della Serie A nel 2021-2024, sta lavorando per arricchire il suo pacchetto calcio e sport. E' stata già presentata un'offerta e pare essere stata apprezzata nonostante la Lega Serie A voglia superare la soglia dei 42 milioni di euro. La seconda non vorrebbe perdere la competizione per il quale ha speso nel triennio 2018-2021 ben 35 milioni di euro. Infine non si può non considerare Mediaset, ente che potrebbe arricchire il proprio palinsesto che comprende già alcune partite della UEFA Champions League a pagamento e 16 in diretta.