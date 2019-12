Dirigenza Milan, idea Sartori in vista della prossima stagione

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘ il Milan starebbe pensando, in vista della prossima stagione, di inserire, nel proprio organigramma dirigenziale, la figura di Giovanni Sartori, attuale direttore sportivo dell’Atalanta.

Prime valutazioni sono in corso in tal senso. L’Atalanta, che comunque non vorrebbe perdere Sartori, potrebbe, però, sostituirlo nel ruolo di D.S. con Stefano Capozucca, che ha già lavorato, proficuamente, con il tecnico Gian Piero Gasperini ai tempi del Genoa.

Intanto, l'attuale direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, sta provando a prendere un centravanti giovane, ma già di caratura mondiale, a prezzo di saldo!

