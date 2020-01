Di Gennaro: “Piatek? Buon centravanti, ma non è all’altezza del Milan”

NEWS MILAN – Antonio Di Gennaro, ex calciatore e opinionista, ha parlato di Krzysztof Piatek, che, nonostante il periodo complicato, ieri è andato in gol in Coppa Italia contro la Spal

“Piatek sta attraversando un periodo di involuzione che gli ha fatto perdere la fiducia in se stesso e nei suoi mezzi. È un buon centravanti, ma pensando ad un Milan che vuole tornare a lottare per Champions e campionato non penso sia all’altezza”. Intanto San Siro finalmente applaude la squadra rossonera, continua a leggere >>>

