Derby Inter-Milan, la preview della partita di ‘acmilan.com’ | Serie A News

"Siamo a inizio campionato, abbiamo cominciato bene e vogliamo continuare così con la testa sgombra", così Mister Pioli alla vigilia. "Sono convinto di come la squadra ha preparato e vuole affrontare la partita, sappiamo cosa proporre ma poi le gare vanno giocate e interpretate. Non mi interessano i Derby passati, conta quello di sabato: un'occasione da sfruttare, una partita che dobbiamo pensare di potere vincere. Voglio vedere la squadra seguire i nostri principi di gioco e quello che abbiamo preparato, sono sicuro che affronteremo la partita con lo spirito giusto: con entusiasmo e con il cuore".

QUI INTER

Nessun squalificato per i nerazzurri che hanno avuto buone risposte, negli ultimi giorni, dall'infermeria: Inzaghi dovrebbe poter contare sia su Acerbi che su Sensi, mentre il dubbio su Alexis Sánchez è legato al rientro del cileno - in campo per 90' - dall'impegno di mercoledì sera contro la Colombia. Nell'undici titolare le scelte dovrebbero essere le solite, con un dubbio tra de Vrij e Acerbi (il primo favorito) nell'unica retroguardia della Serie A che sinora non ha subito gol. Mkhitaryan dovrebbe essere preferito a Frattesi a centrocampo, davanti si va verso la coppia Lautaro-Thuram.

"Indubbiamente Milan e Inter hanno ben impressionato, è solo la quarta ma è una gara importante", le parole in conferenza di Simone Inzaghi. "Sappiamo cosa rappresenta il Derby per tutti. Si affrontano due squadre che hanno cambiato e che sono partite molto bene, ognuna con la propria identità. Non è una sfida decisiva ma sappiamo l'importanza che riveste per città e tifosi. Il Milan è una squadra aggressiva, organizzata e ben allenata, che ha messo più fisicità".

I NUMERI PRE-PARTITA

238° confronto tra tutte le competizioni tra Inter e Milan, 179° Derby in Serie A. È la prima volta, però, che le due squadre si sfidano per la quinta volta in un solo anno solare.

Inter e Milan sono le due squadre che hanno segnato più gol (otto a testa) nelle prime tre giornate di campionato, e sono anche le uniche due formazioni che si sono trovate in situazioni di vantaggio in ciascuna delle prime tre gare di questo campionato.

Olivier Giroud è il primo rossonero a segnare nelle prime tre partite di campionato da Andriy Shevchenko nel 2001/02. Quattro i gol del francese, stesso numero di reti partecipate (tre marcature e un assist) in tre precedenti nei Derby: con nessun altra squadra italiana Giroud ha fatto meglio.

Il match d'andata dello scorso campionato è stata l'unica partita di Serie A in cui Rafael Leão - migliore per dribbling completati nelle prime tre giornate - ha partecipato a tre gol, con due reti e un assist per Giroud.

16° Derby di Milano per Stefano Pioli, che eguaglierà Nils Liedholm nella lista dei tecnici con più panchine nelle sfide tra Inter e Milan. Bilancio in equilibrio per l'allenatore rossonero contro l'avversario di giornata, Simone Inzaghi: cinque vittorie a testa e tre pareggi.

DOVE GUARDARE INTER-MILAN

In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN. Per guardare Inter-Milan in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 17.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 17.55 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan con la Live Reaction. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App e i social ufficiali.

QUI SERIE A

A dirigere il Derby è stato designato Simone Sozza, fischietto della sezione di Seregno che ha un solo precedente in Serie A con il Milan: il successo per 2-1 contro la Fiorentina del 13 novembre 2022. Ad assisterlo saranno i guardalinee Carbone e Giallatini, il quarto ufficiale Guida e il VAR Di Paolo (Piccinini agirà come AVAR).

Un sabato pieno di grandi partite aprirà la 4ª giornata di Serie A: si parte alle 15.00 con Juventus-Lazio, Inter-Milan alle 18.00 e Genoa-Napoli alle 20.45. Cinque partite nel programma della domenica: Cagliari-Udinese alle 12.30, Frosinone-Sassuolo e Monza-Lecce alle 15.00, Fiorentina-Atalanta alle 18.00 e chiusura con Roma-Empoli alle 20.45. Doppia sfida lunedì: alle 18.30 Salernitana-Torino e alle 20.45 Hellas Verona-Bologna.

Questa la classifica attuale: Inter, Milan 9; Juventus, Lecce 7; Atalanta, Napoli e Hellas Verona 6; Fiorentina, Frosinone, Bologna e Torino 4; Lazio, Monza, Sassuolo e Genoa 3; Salernitana e Udinese 2; Roma, Cagliari 1; Empoli 0. LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, c’è un unicum. Sfida in vetta ‘inedita’

