De Laurentiis saluta Ancelotti: “Ti seguiremo con affetto. In bocca al lupo!”

ULTIME NEWS – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha augurato l’in bocca al lupo a Carlo Ancelotti per la sua nuova avventura all’Everton. “Caro Carlo, ti seguiremo con grande affetto nella tua nuova avventura in Premier League. In bocca al lupo! Aurelio”, le parole del numero uno del club partenopeo.

