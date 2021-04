De Grandis: “Scudetto? E’ giusto che il Milan ci creda, ma l’Inter…” | News

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato del Milan di Stefano Pioli e della possibile lotta scudetto con l'Inter

Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato del Milan e della possibile lotta scudetto con l'Inter. I rossoneri in questo momento hanno sei punti di svantaggio, ma i nerazzurri hanno una partita in meno. Ecco cosa ha detto De Grandis: "E' giusto che nei giocatori del Milan ci sia ambizione. Bisogna sempre guardare avanti ed è giusto che il Milan guardi avanti e non indietro. L'Inter in questo momento fatica a perdere punti anche se l'inciampo è sempre possibile".