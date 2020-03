Dall’Inghilterra – Il Manchester United pensa a Rangnick come nuovo DT

NEWS MILAN – Come riportato quest’oggi da “The Independent”, il Manchester United pensa a Ralf Rangnick come nuovo direttore tecnico, figura attualmente vacante nel club inglese. I Red Devils avrebbero individuato uno tra Bruno Hernique, ex PSG, e l’attuale head of sport director del gruppo red Bull. Il futuro del dirigente tedesco sarà dunque al Milan o al Manchester United, col Diavolo certamente nel destino. Intanto, ecco cosa pensa di lui il collega e connazionale Ottmar Hitzfeld>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android