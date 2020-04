Dal Sudamerica ai video: Moncada studia i talenti del Milan del futuro

NEWS MILAN – Sfruttare l’ampiezza, coprire il campo per poi affondare il colpo. Dove colpo sta per affare di mercato e il campo sta per il territorio. Questi sono i principi di gioco di ogni area scouting legata al mondo del calcio, ma attraverso un interessante articolo della Gazzetta andiamo a vedere nel dettaglio come è strutturata la rete di osservatori in casa Milan.

La coordinazione è in mano a Geoffrey Moncada, attuale capo dell’area scouting rossonera, ed ex dirigente del Monaco. Voluto fortemente da Maldini e Leonardo due anni fa, Moncada ha iniziata fin da subito a lavorare al massimo delle sue capacità e già in questa stagione diversi giovani talenti sono arrivati alla corte rossonera grazie ai suoi contributi. Il 32enne francese coordina una squadra di 13 osservatori dislocati in giro per il mondo. Alcuni stanno in punti fissi, come quello che si trova in Sudamerica oppure i 3 che operano nel Nordest d’Europa.

Gli altri invece si spostano in base alle specifiche missioni e i talenti da osservare. Non è raro che pure Moncada scenda in campo per vedere da vicino i talenti che poi andranno a finire sotto l’attenta valutazione di Paolo Maldini, direttore tecnico, e Frederic Massara, direttore sportivo. Saranno proprio loro, infine, a dire la parola decisiva e a sottoporre alla proprietà l’acquisto o meno di un calciatore.

Oltre alla ricchissima rete di osservatori, Moncada ha anche un infinito database e attua – dopo il lavoro sul campo – una scrematura attraverso l’analisi dei video, grazie ai quali il francese in passato ha scoperto tanti talenti, su tutti Mbappé. Moncada è uno specialista delle piattaforme (come Wyscout) su cui ogni aspetto del calciatore viene passato allo scanner e si appoggia, come detto, ad un database che raccoglie e cataloga le performance dei profili più interessanti. Ora che i campionati sono fermi, però, le app e i programmi sono diventati ancora più importanti per analizzare al meglio i contenuti: guai a fermarsi, il futuro è dietro l’angolo.

