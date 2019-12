Daino: “Ibrahimovic come soluzione? Sconfitta di programmazione”

ULTIME NEWS MILAN – L’ex rossonero Daniele Daino ha commentato il momento del Milan ai microfoni di TMW Radio: ecco le sue parole su Zlatan Ibrahimovic. “Non me ne vogliano Maldini e Boban ma per risollevare il Milan non si può ripartire dalla storia del passato, bisogna ripartire da gente competente e affamata. Pensare che l’arrivo di Ibra può essere la soluzione è una sconfitta di programmazione”, ha detto l’ex milanista. Queste, invece, le ultime sulla possibile trattativa tra Milan e PSG per Paquetà>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android