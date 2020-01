Crespo: “Ibrahimovic? E’ il profilo giusto per risollevare il Milan”

NEWS MILAN – Hernan Crespo, ex attaccante rossonero, ha parlato del ritorno di Zlatan Ibrahimovic nell’intervista rilasciata ai microfoni di LaPresse.

“Il Milan non poteva scegliere una persona più adatta di Ibrahimovic per provare di risollevare le proprie sorti e fare quel salto di qualità che gli non è ancora riuscito nel corso di questa stagione.Se Ibra sta bene fisicamente può dire la sua e lo ha dimostrato anche quando è entrato in campo contro la Sampdoria. Ibra sarà fondamentale per dare carattere al gruppo di Pioli”. Intanto c’è qualcosa di diverso nell’atteggiamento di Ibrahimovic rispetto al passato, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android