Milan, l’atteggiamento di Ibrahimovic è diverso rispetto al passato

NEWS MILAN – Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, evidenzia un aspetto molto interessante su Zlatan Ibrahimovic. Nella partita contro la Sampdoria, infatti, si è notato un differente approccio dello svedese rispetto al passato: non più un uomo solo al comando, ma il maturo campione che aiuta a plasmare i sui colleghi.

Ibrahimovic a tal proposito ha rilasciato anche alcune dichiarazioni da uomo squadra nel post partita contro i blucerchiati: "Si vede che manca fiducia in fase di finalizzazione, proverò a iniettarla in ogni mio compagno – ha detto Ibra -. Quando ti arriva l'occasione devi andarci per ammazzare".

