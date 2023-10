Corona: “Spalletti difende dei ragazzi che non meritano la maglia azzurra”

Intervistato ad Avanti Popolo su Rai 3, Fabrizio Corona ha parlato dello scandalo del calcio scommesse e di Luciano Spalletti , ct dell' Italia : "Spalletti lo conosco perché ha allenato a Milano, quando sono andati a prendere Tonali e Zaniolo a Coverciano rilasciò delle dichiarazioni tristissime. La maglia dell'Italia ha un valore e questi giocatori hanno giocato dei soldi in scommesse irregolari. L'onore sportivo, del valore della maglia, di ragazzi fortunati deve essere rispettato".

Infine, Corona ha concluso: "Non ho bisogno di farmi pubblicità su ragazzini che passano il tempo a scommettere i loro soldi sia legalmente che illegalmente. Spalletti deve chiedere scusa a me e al popolo italiano, perché difende questi ragazzi. Io avrei fatto giocare degli esordienti al posto di questi ragazzi che non meritano la maglia azzurra".