Coppa Italia – Milan-Spal, i convocati di Semplici: non c’è Petagna

NEWS MILAN – Come si può leggere dal sito ufficiale spalferrara.it, Leonardo Semplici ha diramato la lista dei convocati per la gara di Coppa Italia contro il Milan, in programma alle 18 a San Siro. Nell’elenco non ci sono Andrea Petagna e Felipe. Ecco la lista completa

Portieri: Berisha, Letica, Thiam.

Difensori: Cannistrà, Cionek, Igor, Salamon, Tomovic, Vicari.

Centrocampisti: Dabo, Di Francesco, Mastrilli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori, Valoti, Zanchetta.

Attaccanti: Cuellar, Floccari, Jankovic, Paloschi.

INTANTO AL MILAN POTREBBE ESSERCI UN CLAMOROSO RITORNO IN DIFESA, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android