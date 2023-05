Zaffaroni: “Lazovic ha avuto un problema, ma può recuperare per il Milan”

Marco Zaffaroni, tecnico dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle condizioni di Darko Lazovic in vista del Milan

Marco Zaffaroni, tecnico dell'Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli per rispondere alle domande dei cronisti presenti. Interrogato sulle condizioni dei suoi giocatori, l'allenatore degli scaligeri ha spiegato come l'unico indisponibile sarà Darko Lazovic, che potrebbe recuperare per il match contro il Milan. Di seguito le sue parole a riguardo riportate da 'TMW'.