Verso Napoli-Milan: domani la conferenza stampa di Conceicao

Domani, alle ore 13.30, presso il centro sportivo di Milanello, si terrà la conferenza stampa di mister Sergio Conceicao in vista del match di Serie A tra il Milan e il Napoli, in programma domenica sera alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Il tecnico portoghese affronterà i giornalisti per parlare della preparazione della squadra e delle aspettative in vista di questa importante sfida, che potrebbe avere un impatto significativo sulle ambizioni di entrambe le squadre nella corsa per le posizioni di vertice in campionato.