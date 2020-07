Verso Milan-Juventus, Sarri: “Complicato affrontare i rossoneri al momento”

MILAN NEWS – Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato così alla vigilia della gara contro il Milan: “E’ una partita difficile, il Milan ci ha creato sempre difficoltà in questa stagione e in questo momento è in grande forma fisica e mentale. Ha conquistato due vittorie importantissime, in questo momento affrontare il Milan è complicato. Non mi aspetto alcun rilassamento, in questo momento le partite sono tutte difficili e sbagliare una partita o una parte di essa può essere estremamente facile. L’aspetto mentale è quello determinante, giocando ogni tre giorni diventa delicato. In questo periodo i risultati non scontati possono venire fuori con grande facilità. Sarà un mese durissimo, bisogna procedere come fatto finora. Per noi la partita è domani, non ci interessa nemmeno quella successiva”.

Sui sostituti di De Ligt e Dybala: “Non abbiamo deciso niente, le soluzioni più scontate sembrerebbero Rugani e Higuain. Tutti parlano della nostra rosa larga, ma nell’ultima gara c’erano 21 convocati con tre portieri e alcuni giovani. Chiellini e Alex Sandro hanno fatto ieri una prima fetta di allenamento con gli altri, ma da questo a essere in condizione per fare una partita c’è ancora differenza. Vediamo anche oggi le reazioni e poi decidiamo”.

