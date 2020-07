Verso Lazio-Milan, Pioli: “Immobile-Caicedo out? Occhio a Correa…”

MILAN NEWS – Alla vigilia di Lazio-Milan, l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha commentato le importanti assenze di Ciro Immobile e Felipe Caicedo in casa biancoceleste. Guai ad abbassare la guardia, perché c’è sempre il ‘Tucu’ Correa: “Immobile e Caicedo out? Sono due giocatori importanti, ma la Lazio è una squadra davvero completa e forte, così come dimostrano le due vittorie che hanno fatto in rimonta contro Fiorentina e Torino. Tra l’altro c’è Correa che dà profondità, e dunque non cambierà il loro modo di stare in campo. Dobbiamo stare molto attenti”.

