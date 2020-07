LIVE PM – Lazio-Milan, la conferenza stampa di Pioli

Sull’attacco: “Sì ormai fa parte del nostro DNA. A meg li unici dati che mi interessano sono le occasioni create e i tiri effettuati e le occasioni che concediamo. La squadra ha la giusta mentalità per provare a comandare la partita e ad avere la situazione offensiva. A Ferrara dovevamo segnare più gol. Questo miglioramento deve arrivare il prima possibile, perché adesso arrivano delle avversarie molto forti”

Amici di Pianetamilan.it. Benvenuti nella sala stampa di Milanello. A brevissimo Stefano Pioli parlerà in conferenza di tutti i tempi inerenti Lazio-Milan.

LIVE PM – Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli alle 14.00 parlerà in conferenza stampa a Milanello per presentare i temi principali di Lazio-Milan. I rossoneri sono reduci dal pareggio di Ferrara contro la SPAL per 2-2, mentre la Lazio ha vinto contro il Torino in trasferta martedì sera, ma sarà privo degli attaccanti Immobile e Caicedo.

ECCO CHI POTREBBE GIOCARE AL FIANCO DI CORREA IN ATTACCO>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓