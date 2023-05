Verona, Zaffaroni: “Ci giochiamo la salvezza nell’ultima partita”

Infine, Zaffaroni ha concluso: "Ora conta recuperare energie fisiche e nervose, oltre a qualche giocatore. A livello numerico siamo un po’ in difficoltà. Prendere gol così è una mazzata, ma come abbiamo avuto la forza di rialzarci in tutto questo periodo, dobbiamo fare l’ultimo sforzo per completare il nostro percorso. Spero di trovare un Milan già in Champions? Non faccio tabelle, non credo a questi discorsi. Pensiamo alla nostra partita e ai miglioramenti che possiamo apportare. Tutti gli altri discorsi sono inutili, credo sia oggettivo". LEGGI ANCHE: Milan, non solo Kamada. Nel mirino un altro parametro zero