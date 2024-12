Verona-Milan, Fonseca: “Il vero problema è la concentrazione. Non ho dubbi”

Verona-Milan: Fonseca: "Atteggiamento? Penso sia un problema tattico o tecnico"

"Ho già detto, la mia opinione è che non penso sia un problema tattico o tecnico. Quando non abbiamo vinto, quasi sempre, si è parlato sempre della stessa cosa. Per me non è tecnica o tattica. Non ricordo, anche tra le partite perse, che abbiamo avuto problemi tattici o di struttura. Il vero problema è la concentrazione. Questa settimana ho visto tutti i gol presi. Guardateli e facciamo un'analisi. Non ho dubbi. Non parlo solo di quando non abbiamo vinto. Dopo il Genoa ho spiegato, analizzo tutto, non solo il risultato. Non è perché vinciamo che facciamo bene: con la Stella Rossa abbiamo vinto e non abbiamo fatto bene, col Genoa non abbiamo vinto, ma fato meglio".