Verona-Milan, Fonseca: “No, onestamente non mi sento a rischio”

Oggi si è tenuta la consueta conferenza stampa pre-partita in vista della sfida tra Verona e Milan , in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi . Durante l’incontro con i giornalisti sono stati affrontati diversi temi legati alla partita e alla situazione della squadra. Ecco, di seguito, le parole dell’allenatore sul Milan ottavo in classifica e se, attualmente, si sente a rischio.

Verona-Milan, Fonseca: "Per i risultati c'è tanto da fare"

"No, onestamente non mi sento a rischio. Ho spiegato tutto. Vero, se parliamo di risultati e vogliamo vedere solo quello, a volte si parla di cose che non si sanno. Però non posso venire qui e dire cose che non sento. Ci sono persone che lavorano tutti i giorni con noi e vivono la squadra, lo sanno. Per i risultati c'è tanto da fare, ma l'ho detto".