Verona-Milan, Fonseca: “Il mio sogno? Vincere al Milan, ci penso sempre”

Oggi si è tenuta la consueta conferenza stampa pre-partita in vista della sfida tra Verona e Milan: le parole di Fonseca

Oggi si è tenuta la consueta conferenza stampa pre-partita in vista della sfida tra Verona e Milan , in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi . Durante l’incontro con i giornalisti sono stati affrontati diversi temi legati alla partita e alla situazione della squadra. Ecco, di seguito, le parole dell’allenatore su quale sia il suo sogno e sul cambiamento di pensiero che potrebbero avere i tifosi rossoneri:

Verona-Milan, Fonseca: "Le vittorie danno fiducia"

"Vincere al Milan. Tante volte penso a come sarebbe bello se a fine anno succedesse qualcosa... Quasi tutti i giorni. Ci spero e ci credo. Però non è solo crederci, è lavorare qui tutti i giorni per lavorare e migliorare la squadra."