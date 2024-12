Verona-Milan, Fonseca: “Per me la squadra è migliorata tanto”

Verona-Milan, Fonseca: "Lavoriamo valutando le partite"

"L'ultima volta abbiamo parlato del processo dal primo giorno. Noi lavoriamo valutando le partite, perché non c'è molto tempo. Succede, per esempio, che abbiamo avuto problemi in difesa in area a Cagliari, quindi lavoriamo su questo e non abbiamo più avuto problemi da quel momento. Però abbiamo tempo solo per lavorare su questo. La partita dopo è diversa, arriva una squadra che difende basso e lavoriamo su questo. Abbiamo poco tempo e cerchiamo sempre di migliorare quegli aspetti. Per me la squadra è migliorata tanto e in tante cose. Vero che a volte il risultato a volte non lo dimostra, ma qual è la partita in cui abbiamo avuto problemi di organizzazione, tattica o in cui l'altra squadra è stata molto migliore? Dalla prima giornata, non me ne ricordo onestamente. In generale ricordo una squadra, il Liverpool: non abbiamo avuto possibilità. Altre non ne ricordo. Ci sono state altre cose che l'hanno fatte vincere e che noi abbiamo sbagliato. Altre non ne ricordo. Continuo a dirlo, penso che tutti lo capiamo. I giocatori lo dicono, non io: è questione di testa e atteggiamento. Questo è il principale problema fino a oggi. Lavoriamo con tante cose per migliorare. Stiamo cercando di avere uno spirito di squadra forte, non lo siamo già".