Verona-Milan, Fonseca: “Dobbiamo migliorare i risultati e son convinto che…”

Verona-Milan, Fonseca: "Non penso sia giusto fare questo"

"Non so se è giusto fare questo. Io vedo le cose in un modo e altri in altro modo. Magari non capiscono le mie intenzioni, che sono sempre qui. Meglio non farlo. Potrebbe essére non giusto per le persone che si aspettano altro. Io non leggo le critiche, ma come sempre dobbiamo rispettare le opinioni altrui. Magari alcune sono giuste e altre ingiuste. Magari più giuste ora perché se guardiamo i risultati è più facile farlo, dopo le partite. Però dobbiamo sempre rispettare. Dobbiamo migliorare i risultati, tanto. Sono convinto che lo faremo".