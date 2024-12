Verona-Milan, Fonseca: “Tutti noi capiamo la frustrazione dei tifosi”

Oggi si è tenuta la consueta conferenza stampa pre-partita in vista della sfida tra Verona e Milan: le parole di Fonseca

Oggi si è tenuta la consueta conferenza stampa pre-partita in vista della sfida tra Verona e Milan , in programma domani alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi . Durante l’incontro con i giornalisti sono stati affrontati diversi temi legati alla partita e alla situazione della squadra. Ecco, di seguito, le parole dell’allenatore sulla contestazione dei tifosi rossoneri.

Verona-Milan, Fonseca: "Lavoriamo per vincere e capiamo i tifosi. Rispettiamo la loro protesta"

"Tutti noi capiamo la frustrazione dei tifosi. Però devo dire che non c'è nessuno che vuole vincere più di noi. Lavoriamo per vincere e capiamo i tifosi. I ragazzi sono forti, capiscono i tifosi anche loro. Possiamo solo lavorare onestamente per cambiare la situazione e avere migliori risultati. I tifosi meritano, sono sempre con la squadra, rispettiamo la loro protesta".