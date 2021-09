Venezia, Zanetti non ha dubbi: “Il Milan è la miglior squadra della Serie A”

Paolo Zanetti, alla vigilia di Milan-Venezia, ha elogiato apertamente i rossoneri definendola addirittura "la miglior squadra della Serie A"

Turnover? "Stanno tutti abbastanza bene, non ho defezioni particolari se non quelli che non c'erano nell'ultima partita. Abbiamo un altro giorno intero domani, oggi li ho visti bene, sono tutti sul pezzo, non abbiamo alcun tipo di avvisaglia diversa, posso scegliere in base al tipo di partita e non in base agli infortuni".