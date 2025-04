Venezia-Milan, Conceicao: “Cosa succederà a me o ad Allegri non importa”

Se ha trovato equilibrio difensivo: "Non ho rimpianti, non avevo la bacchetta magica per cambiare tutto da un giorno all'altro. Era normale, non dico che ora andrà tutto bene, ma cerchiamo di essere più costanti nel gioco e nella mentalità".

Sul suo futuro: "In questo momento Conceicao non è importante. Pensiamo al campionato, cercando di vincere contro il Bologna, poi quello che succede a me, ad Allegri, o altri, non mi riguarda. Dico proprio Allegri perché parlate sempre di lui".

Su Gimenez e Alex Jimenez: "Jovic aveva un problema alla schiena, si era bloccata. Con Alex Jimenez ho parlato, nel secondo tempo è calato nella concentrazione, è giovane e con qualità, in quel momento era stanco, non ha problemi fisici. Gimenez ha la consapevolezza di non essere al meglio, questa è la base per migliorare".

Se il Milan ha rischiato non chiudendola prima: "Sì, è mancato l'ultimo passaggio, la conclusione in porta, potevamo chiuderla prima".