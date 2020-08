Vagnati (ds Torino): “Rodriguez calciatore e uomo di valore”

ULTIME NOTIZIE TORINO NEWS – Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha accolto così il neo acquisto Ricardo Rodriguez in conferenza stampa: “E’ la mia prima presentazione di un calciatore del Torino. Sono molto felice che questo primo trasferimento sia Ricardo Rodriguez, perché per come interpreto il mio ruolo, prima del calciatore cerco uomini di valore. Sono davvero contento che sia qui perché unisce qualità umane e tecniche. Sono convinto che saprà essere un esempio per tutti i suoi compagni. Non è un’investitura da leader, ma il riconoscimento di un vissuto. Al Milan aveva una situazione ‘borderline’, potevamo parlarne a abbiamo deciso di puntare su di lui”.

