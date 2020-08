Calciomercato Milan – Interesse per Bouanga: dove gioca e quanto costa

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Quanti nomi per l’attacco del Milan, in attesa del tanto atteso rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe arrivare a breve. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato della pista Brahim Diaz, giocatore seguito con attenzione da Paolo Maldini. Dalla Francia, adesso, spunta un nome nuovo: si tratta di Denis Bouanga, esterno d’attacco in forza al Saint-Etienne.

Il giocatore, classe 1994, ha segnato 10 reti in 26 presenze in Ligue 1, numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club. Secondo ‘le10sport’ c’è la concorrenza di Everton, Valencia, Betis Siviglia e Rennes. Valutazione? 12 milioni di euro, di certo non una cifra proibitiva per un ragazzo che ha dimostrato il suo talento.

