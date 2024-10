Udinese, Runjaic: “Contro il Milan subite decisioni arbitrali criticabili”

Kosta Runjaic , allenatore bianconero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Cagliari , partita della 9^ giornata della Serie A 2024-2025 ed è tornato ad affrontare il tema degli episodi arbitrali contro il Milan . In particolare ha definito le decisioni di Daniele Chiffi criticabili, pur ammettendo di non pensarci particolarmente. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Udinese, Runjaic torna sul Milan: e ancora una volta se la prende con l'arbitro

"Abbiamo subito decisioni criticabili, ma non ci pensiamo, voglio lavorare dove posso effettivamente incidere. So che errare umanum est, si commettono errori, anche io ne commetto, ma non vorrei parlare dell'arbitro, so che il ruolo dell'arbitro è molto difficile. Deve prendere decisioni e a volte è difficile quando si ha poco tempo. Le buone squadre traggono insegnamenti da partite del genere, vogliamo portare sul campo ancora più volontà e dobbiamo fornire una prestazione anche migliore con il Cagliari, è assolutamente necessario se vogliamo vincere, servirà una certa rabbia, servirà energia mantenendo l'equilibrio, siamo contenti di poter di nuovo giocare in casa, giocheremo contro una squadra forte e poi ci saranno diverse partite ravvicinate che avranno ognuna la propria storia".