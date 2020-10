Udinese-Milan, Pioli: “Rebic? Può fare uno spezzone di partita” | News

Udinese-Milan, Pioli chiaro su Rebic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo poco più di un mese Ante Rebic sarà nuovamente disponibile. Stefano Pioli lo ha inserito nella lista dei convocati che prenderà parte a Udinese-Milan, match valido per la 6^ giornata di Serie A. L’allenatore rossonero è stato chiaro sul giocatore: non può partire dall’inizio. Attenzione, però, ad un suo impiego a gara in corso: “Rebic ha fatto bene gli ultimi due allenamenti e domani sarà disponibile. Partirà dalla panchina, potrà fare uno spezzone di partita“.

